В Пскове выделяют дополнительные средства на усиление мер безопасности в школах города

11:21, 23 сентября 2021, ПАИ

Вопрос об изменениях в бюджет Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассмотрели члены комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы в ходе заседания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как доложила начальник Финансового управления Администрации Пскова Тамара Винт, доходы бюджета на 2021 год увеличиваются на сумму 341 530,6 тыс. рублей. Часть этих средств направят на усиление мер безопасности в образовательных учреждениях города.

Целевые субсидии на приобретение и установку систем видеонаблюдения предоставят средней общеобразовательной школе №24 (26,8 тыс. рублей), спортивным школам «Лидер» (54,5 тыс. рублей), «Мастер» (220 тыс. рублей) и «НИКА» (150 тыс. рублей). Спортивная школа «Бригантина» получит на приобретение и установку металлодетекторов 17,2 тыс. рублей, одному из филиалов Псковского городского молодежного центра выделят 27,2 тыс. рублей на ремонт системы видеонаблюдения.

Кроме того, 2,5 млн рублей дополнительно получит МАДОУ № 45 для оснащения нового сада на 120 мест. На создание скейт-парка предлагается выделить более 3 млн рублей, на строительство многоквартирного жилого дома в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда - почти 58 млн рублей, на содержание дорог - еще около 30 млн рублей, МП города Пскова «Горводоканал» на разработку проектно-сметной документации по строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора, - 6,5 млн рублей.

Глава Пскова Елена Полонская попросила пояснить, планируется ли выделить средства на проведение текущего ремонта части помещений общежития на улице Киселева, 29/23, пострадавшего от пожара, вызванного коротким замыканием электропроводки. Начальник Финансового управления сообщила, что на эти цели будет выделено порядка 500 тыс. рублей. Ранее на замену неисправной электропроводки были выделены средства из резервного фонда по предупреждению ЧС.