Михаил Ведерников: Псковская область общими усилиями по выполнению нацпроектов третий год остается в «зелёной» зоне

11:27, 23 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по реализации региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь речь зашла о сроках исполнения задач в 2021 году и имеющихся рисках кассового неосвоения по объектам. «В настоящий момент мы заметно отстаем от плановых показателей в 70%, имея 56% кассового освоения», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор обратил внимание, что к снижению кассы привело, в том числе, увеличение финансирования региона по линии нацпроектов с конца июля текущего года на 780 млн рублей. Из них 350 млн рублей — это дополнительные средства, направленные на благоустройство дворовых и общественных территорий области. Еще 330 млн рублей перекодированы на реализацию региональных мероприятий в рамках исполнения формирующегося нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, 136 млн рублей из областного бюджета направлены на завершение строительства школы в городе Великие Луки.

Михаил Ведерников подчеркнул, что это не отменяет необходимости отвечать на все новые вызовы, тем более что в регионе есть целый ряд крайне сложных объектов, риски по которым никак не связаны с упомянутыми изменениями.

«Псковская область нашими общими усилиями по выполнению национальных проектов третий год остается в «зеленой» зоне. В Правительстве РФ нам удалось получить устойчивую репутацию области как ответственного субъекта, где работает профессиональная команда. Это дает нам существенные преимущества в поиске и привлечении дополнительных средств в область», — отметил глава региона. Он также сообщил, что, если прогнозируемые риски сбудутся, то исполнение нацпроектов по итогам года может упасть до 90%. Это, в свою очередь, может стать поводом для пересмотра отношения к Псковской области как со стороны правительства, так и со стороны ряда министерств.

В продолжение обсуждения вопроса кассового освоения нацпроектов по каждому направлению выступила начальник Управления проектной деятельности администрации Псковской области Ольга Татаринова. Она рассказала, что риски минимизированы по пяти сферам: цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство, экология, международная кооперация и экспорт, здравоохранение. Реализация всех проектов осуществляется под постоянным контролем органов региональной и муниципальной властей, профильных подведомственных организаций.

Затем заместители губернатора и руководители профильных региональных комитетов доложили о положении дел на объектах образования, культуры, демографии, ЖКХ и спорта.

В ходе обсуждения сложностей, возникающих при возведении объектов по нацпроектам, был поднят вопрос удорожания стоимости работ ввиду повышения цен на строительные материалы. В связи с этим Михаил Ведерников проинформировал о постановлении Правительства РФ, касающемся изменения цен на госконтракты. Согласно документу возможно увеличение стоимости возведения объекта до 30% при условии, что контракт заключен до 1 июля 2021 года и его сумма составляет более 1 млн рублей.

Глава региона поручил руководству профильного комитета довести информацию до муниципалитетов и разъяснить районным властям механизм, позволяющий не тормозить строительные работы на объектах.

Главам районов губернатор напомнил, что реализация нацпроектов должна находиться на ежедневном личном контроле. «Мы готовы помогать, но и вы должны быть в постоянной прямой коммуникации с подрядчиками, понимать, в чем проблемы, и прикладывать максимальные усилия, чтобы решить их на месте», — заключил Михаил Ведерников.