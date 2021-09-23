24 и 25 сентября псковичи могут сдать макулатуру, чтобы накормить бездомных животных

11:31, 23 сентября 2021, ПАИ

24 и 25 сентября в Пскове пройдёт традиционная благотворительная экологическая акция «Сдайте макулатуру — накормите бездомных животных». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Акция совмещает сразу два добрых дела: бережное отношение к природным ресурсам и помощь братьям нашим меньшим, которым так нужна наша поддержка», - рассказали организаторы из проекта «Экомышление».

Пункты сбора макулатуры на парковках гипермаркетов «Лента» на улице Труда, 54 и Рижском проспекте, 96Б, «Шайба» на улице Я. Фабрициуса, 5а и «Империал» на улице Коммунальной, 41 будут работать 24 и 25 сентября с 10:00 до 15:00.

Всем детям и подросткам, которые придут на акцию и расскажут о том, для чего надо сдавать макулатуру и какой они вносят вклад в улучшение экологии, организаторы подарят экосумку или термокружку.

На вырученные от макулатуры средства будут закуплены продукты для зоозащитных организаций «Шанс» и «Зоозащита».

Подробнее о том, что можно сдавать, фото мест расположения пунктов приема макулатуры, а также информация для тех, кто хочет стать волонтером акции, можно узнать в группе «Экомышление» в соцсети «ВКонтакте». Телефон для связи 8-911-377-77-49.

Акция проводится при поддержке Фонда президентских грантов.