Нарушивший границу в Псковской области гражданин Белоруссии отправился на год в колонию

12:16, 23 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области привлечен к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы России иностранный гражданин. В районе населенного пункта Лобок Невельского района пограничники задержали 38-летнего мужчину, следовавшего из Белорусии вдоль железнодорожных путей. В России он собирался устроиться на работу.

Выяснилось, что ранее иностранец привлекался к уголовной ответственности на территории РФ за совершение грабежа, за что, после отбывания наказания, ему ограничили въезд в Россию и депортировали на родину. Но наложенные ограничения и официальное предупреждение об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы не остановили мужчину от умышленного совершения преступления.

Решением Невельского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.