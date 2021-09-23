Псковичи могут развить навыки публичных выступлений в «Лиге лекторов»

12:02, 23 сентября 2021, ПАИ

Общество «Знание» проводит сбор заявок на ежегодный конкурс «Лига лекторов», где желающие смогут попробовать свои силы или представить собственные проекты. Это возможность для студентов и молодых специалистов испытать себя в новом качестве, усовершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за отличную работу.

Участие в конкурсе бесплатное. Сбор заявок продолжится до 26 сентября.

Финалисты и победители конкурса получат звание лектора «Знания» и возможность регулярно выступать в рамках мероприятий общества по всей России, а также ценные призы от партнеров конкурса и путешествия в уникальные места на территории России.

Заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Олеся Назарой отметила, что такие конкурсы актуальны на сегодняшний день.

«Если вы нашли себя в том, что готовы делиться информацией качественно, открыто, самое время получить официальный статус лектора. Это звание будет давать возможность регулярных выступлений на лучших площадках страны в рамках деятельности российского общества «Знание». Успейте подать заявку до 26 сентября!» - сказала Олеся Назарой.