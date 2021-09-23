100 спортсменов примут участие в Открытом кубке Псковской области по велоспорту

12:23, 23 сентября 2021, ПАИ

100 спортсменов примут участие в Открытом кубке Псковской области по велоспорту, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров.

Соревнования памяти Глеба Травина пройдут 25 сентября в Печорах и 26 сентября - на дорого от Палкино до Изборска. В Печорах, в частности, запланированы детские велозаезды. Состоятся и состязания для категорий от 10 до 23 лет, от 23 до 50 лет и от 50 и старше. Планируется, что приедут не только псковские спортсмены, но и их единомышленники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На первый день запланирована дистанция в 40 км, на второй - также 40 км. При хороших погодных условиях старшая группа планировала проехать два круга, то есть 80 км.