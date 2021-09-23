О сложностях подготовки велоспортсменов в Пскове рассказал Андрей Сидоров

12:35, 23 сентября 2021, ПАИ

О сложностях подготовки к соревнованиям по велоспорту рассказал директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 сентября.

Он отметил, что в Пскове не много возможностей для подготовки велоспортсменов. Зачастую взрослым приходится ездить по дорогам общего пользования, а дети обычно готовятся в парках. При этом Андрей Сидоров добавил, что культура водителей автомобилей в городе оставляет желать лучшего, и на велосипеде передвигаться достаточно экстремально. «К сожалению, не все водители соблюдают скоростной режим», - констатировал он и напомнил, что сам был участником ДТП в Моглино. Андрей Сидоров тогда «отделался легким испугом», а два спортсмена-любителя получили серьезные травмы.

Что касается велодорожек, которые недавно появились на центральных улицах Пскова, Андрей Сидоров заявил, что люди по ним все равно ходят, в том числе с колясками. «На дороге велосипедист неудобен для автомобилистов, на велодорожке — для пешеходов. Всегда конфликт интересов», - отметил он. Это опасно, по его словам, потому что столкновение на велодорожке чревато травмами и для велосипедиста, и для пешехода.