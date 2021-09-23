В Пскове отменили проведение ярмарки «Осень 2021»
Ярмарка «Осень 2021», которая должна была пройти 2 октября, отменена в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил пресс-центр администрации Псковской области.
Согласно данным Роспотребнадзора по Псковской области ежегодная сельскохозяйственная ярмарка отменяется в связи с мерами по недопущению распространения заблевания.
Также уточняют, что сельскохозяйственную продукцию жители Пскова смогут приобрести на продовольственных рынках и торговых площадках города по субботам на территории Центрального рынка на ярмарке выходного дня.
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