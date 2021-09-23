В Пскове отменили проведение ярмарки «Осень 2021»

12:39, 23 сентября 2021, ПАИ

Ярмарка «Осень 2021», которая должна была пройти 2 октября, отменена в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил пресс-центр администрации Псковской области.

Согласно данным Роспотребнадзора по Псковской области ежегодная сельскохозяйственная ярмарка отменяется в связи с мерами по недопущению распространения заблевания.

Также уточняют, что сельскохозяйственную продукцию жители Пскова смогут приобрести на продовольственных рынках и торговых площадках города по субботам на территории Центрального рынка на ярмарке выходного дня.