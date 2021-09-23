Сильный ветер и дождь ожидается в Псковской области в ночь на 24 сентября

13:42, 23 сентября 2021, ПАИ

24 сентября в Псковской области ожидается облачная погода, ночью местами пройдут небольшие дожди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть юго-восточный, восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, ночью местами возможны порывы до 15-18 метров в секунду. Температура по области: ночью +2…+7 градусов, днем +6…+11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.