Сильный ветер и дождь ожидается в Псковской области в ночь на 24 сентября
24 сентября в Псковской области ожидается облачная погода, ночью местами пройдут небольшие дожди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть юго-восточный, восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, ночью местами возможны порывы до 15-18 метров в секунду. Температура по области: ночью +2…+7 градусов, днем +6…+11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас водительские права?
23 сентября 2021
Псковская область станет площадкой для новых проектов Русского географического общества
23 сентября 2021
24 и 25 сентября псковичи могут сдать макулатуру, чтобы накормить бездомных животных