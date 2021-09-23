Для автомобилистов готовят изменения в виде штрафов за среднюю скорость

14:11, 23 сентября 2021, ПАИ

В Минюсте рассмотрят предложение о включении в КоАП новой формулировки, которая будет подразумевать превышение средней скорости, сообщает ТАСС.

ГИБДД с недавних пор прекратила восьмилетнюю практику выписывания штрафов за превышение средней скорости, которая не имела под собой никакой законодательной базы.

Камеры фиксировали скорость в начале и в конце движения и отправляли штраф не за конкретное нарушение, а за превышение средней скорости, несмотря на отсутствие такого понятия в законодательстве. В результате вычисления средней скорости на небольшом промежутке дороги выписывался штраф в размере от 500 до 5 тысяч рублей.