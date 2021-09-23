Для автомобилистов готовят изменения в виде штрафов за среднюю скорость
В Минюсте рассмотрят предложение о включении в КоАП новой формулировки, которая будет подразумевать превышение средней скорости, сообщает ТАСС.
ГИБДД с недавних пор прекратила восьмилетнюю практику выписывания штрафов за превышение средней скорости, которая не имела под собой никакой законодательной базы.
Камеры фиксировали скорость в начале и в конце движения и отправляли штраф не за конкретное нарушение, а за превышение средней скорости, несмотря на отсутствие такого понятия в законодательстве. В результате вычисления средней скорости на небольшом промежутке дороги выписывался штраф в размере от 500 до 5 тысяч рублей.
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