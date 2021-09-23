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Общество

Женщины учатся онлайн чаще: исследование big data Tele2

Tele2 изучила активность абонентов на образовательных интернет-ресурсах. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, средний возраст онлайн-учеников – 38 лет, при этом женщины предпочитают учиться в digital-формате чаще мужчин. Среди жителей Псковской области самым востребованным ресурсом оказался портал, помогающий школьникам выполнять домашние задания.

Data scientists Tele2 оценили около 180 онлайн-платформ для обучения и развития. Среди наиболее популярных сайтов у абонентов Tele2 такие площадки, как Skillbox, «Знания», GetCource, «ЯКласс», «Учи.ру», Geekbrains, «КиберЛенинка» и Foxford. В целом больше всего учатся онлайн жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Краснодара и Краснодарского края.

В Псковской области самым востребованным сервисом стал сайт образовательного онлайн-сообщества «Знания», где школьники могут получить помощь в учебе и ответы на вопросы, а родители помочь своим детям с выполнением домашних заданий. На втором месте оказался GetCource платформа для запуска собственных онлайн-курсов. Тройку лидеров замыкает Geekbrains, предлагающий освоить различные профессии в сфере IT. Кроме того, псковичи активно используют «ЯКласс» образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей. Для изучения иностранных языков чаще обращаются к сайту Amalgama-lab.

В целом по России в 2021 году активнее всего пользователи образовательных ресурсов были в апреле, затем посещаемость платформ постепенно снижалась. Несмотря на наступление школьных летних каникул, в июне знания продолжили получать 64% от тех, кто учился в мае, в июле – 57%.

По данным big data Tele2, 56% всех пользователей образовательных ресурсов женщины. Средний возраст онлайн-учеников – 38 лет. При этом в Псковской области в среднем ученику 43 года. На ресурсы по изучению английского языка Englishfull и Native-english ходят в среднем пользователи 37 лет, а вот пользователям популярного сервиса «Знания» – в среднем 48 лет.

Для тех, кто привык учиться в digital-формате, весной 2021 года Tele2 запустила образовательный портал. Для прохождения онлайн-обучения клиентам оператора нужно авторизоваться на сайте skill.tele2.ru, выбрать интересующую тему и записаться на курс. После этого станут доступны все бесплатные учебные материалы портала. Для платных курсов по подписке необходимо подключить услугу «Образовательный портал Tele2» с помощью USSD-команды *803#. В первые 24 часа подписка бесплатна, далее ее стоимость составит 9 рублей в сутки. Проходить онлайн-курсы можно с любого устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

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