Псковский отдел комитета по соцзащите переехал

14:48, 23 сентября 2021, ПАИ

Территориальный отдел Пскова комитета по социальной защите Псковской области переехал. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Ранее расположенный на Советской, 23а отдел с 23 сентября находится по новому адресу: улица Вокзальная, 48 (вход со двора).

Телефон приёмной: 8 (8112) 29 17 71.