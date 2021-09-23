Псковский отдел комитета по соцзащите переехал
Территориальный отдел Пскова комитета по социальной защите Псковской области переехал. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.
Ранее расположенный на Советской, 23а отдел с 23 сентября находится по новому адресу: улица Вокзальная, 48 (вход со двора).
Телефон приёмной: 8 (8112) 29 17 71.
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