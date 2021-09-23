Три многоквартирных дома отремонтировали в Великих Луках по программе капремонта

15:21, 23 сентября 2021, ПАИ

В сентябре приняты работы по капитальному ремонту 5 конструктивных элементов в трех домах города Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирном доме № 1 на Нелидовском проезде выполнен ремонт крыши. Подрядчиком выступила компания «СтройКом». Рабочие отремонтировали стропильную систему, устроили покрытие кровли из металлического листа с полимерным покрытием, а также смонтировали систему организованного водостока в виде настенных желобов и водосточных труб. Кроме того, установлена система снегозадержания, осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб, установлены зонты на дымовые трубы, отремонтированы козырьки над входами в подъезды.

Капитальный ремонт системы теплоснабжения в доме № 24/18 по Октябрьскому проспекту выполнило ООО «Малая механизация». На объекте заменили трубопроводы отопления в подвальной части дома и в чердачном помещении. Выполнена изоляция трубопроводов.

Сразу три инженерные системы отремонтировали в доме на улице М. Жукова, 5а. Подрядная организация ООО «Созидатель» выполнила капитальный ремонт систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Проложены внутренние трубопроводы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, сделана изоляция трубопроводов. Кроме того, на объекте смонтирован индивидуальный тепловой пункт, в жилых помещениях установлены общедомовые сантехнические приборы.