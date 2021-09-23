Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Три многоквартирных дома отремонтировали в Великих Луках по программе капремонта

Фотографии предоставлены газетой «Великолукская правда. Новости»

В сентябре приняты работы по капитальному ремонту 5 конструктивных элементов в трех домах города Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фотографии предоставлены газетой «Великолукская правда. Новости»

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирном доме № 1 на Нелидовском проезде выполнен ремонт крыши. Подрядчиком выступила компания «СтройКом». Рабочие отремонтировали стропильную систему, устроили покрытие кровли из металлического листа с полимерным покрытием, а также смонтировали систему организованного водостока в виде настенных желобов и водосточных труб. Кроме того, установлена система снегозадержания, осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб, установлены зонты на дымовые трубы, отремонтированы козырьки над входами в подъезды.

Фотографии предоставлены газетой «Великолукская правда. Новости»

Капитальный ремонт системы теплоснабжения в доме № 24/18 по Октябрьскому проспекту выполнило ООО «Малая механизация». На объекте заменили трубопроводы отопления в подвальной части дома и в чердачном помещении. Выполнена изоляция трубопроводов.

Сразу три инженерные системы отремонтировали в доме на улице М. Жукова, 5а. Подрядная организация ООО «Созидатель» выполнила капитальный ремонт систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Проложены внутренние трубопроводы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, сделана изоляция трубопроводов. Кроме того, на объекте смонтирован индивидуальный тепловой пункт, в жилых помещениях установлены общедомовые сантехнические приборы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

23 сентября 2021

Изменяется время работы пунктов вакцинации в торговых центрах Псковской области
23 сентября 2021

Эксперты спрогнозировали реакцию «Магнита» и «Пятерочки» на предупреждение ФАС
23 сентября 2021

Для автомобилистов готовят изменения в виде штрафов за среднюю скорость

23 сентября 2021

Сильный ветер и дождь ожидается в Псковской области в ночь на 24 сентября
23 сентября 2021

В Псковской области снова изъяли фальшивую купюру
23 сентября 2021

Спасатели нашли пропавший самолет Ан-26 в Хабаровском крае

23 сентября 2021

Псковская область станет площадкой для новых проектов Русского географического общества
23 сентября 2021

В Пскове отменили проведение ярмарки «Осень 2021»


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...