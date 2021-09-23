Чем обернется для дачников запрет содержания сельскохозяйственных животных на даче

15:38, 23 сентября 2021, ПАИ

На днях Верховный суд вынес важное для дачников и садоводов решение: на землях, предназначенных для садоводства, нельзя держать сельскохозяйственную живность. Наказать за нарушение закона могут штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Наши коллеги из «АиФ-Псков» разбирались, как это решение суда может сказаться на дачниках региона.

Началась история с конфликта жительницы Волгограда с чиновниками, отвечающими за охрану земель в области. Дачницу оштрафовали на 10 тысяч рублей за курятник на участке. В Верховном суде это решение отменить не удалось.

Для многих жителей Псковской области куры, кролики и даже свиньи на садовых участках стали уже привычным делом. Журналисты издания поговорили с председателем садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Черняковицы-2» Ириной Еремкиной, руководителем Союза садоводств Псковской области Викторией Мейта и председателем комитета по ветеринарии Псковской области Верой Баданиной, чтобы поставить все точки над i в этом вопросе.

Читайте подробности в статье «Курам на смех. Чем обернется запрет на содержание сельхозживотных на даче?»