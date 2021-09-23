На одном из участков трассы А-122 в Псковской области введут реверсивное движение

16:13, 23 сентября 2021, ПАИ

На участке федеральной трассы А-122 в Псковской области будет организовано реверсивное движение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пропускная способность автомобильной дороги А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель будет ограничена в связи с производством работ по отбору кернов для определения конструкции дорожной одежды. В период с 24 по 30 сентября 2021 года будет поэтапно вводиться реверсивное движение транспорта на участке с 553-го по 737-й километр. «Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч», - уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут проводиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, дорожные конусы, машина прикрытия, оборудованная комплексом дорожных знаков со световой индикацией.

Работы планируется вести ежедневно в светлое время суток в период 9:00 до 18:00. «Расчётное время отбора одного керна составит около 30 минут. На одном километре дороги будут отбирать только один керн. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. В целях обеспечения безопасности водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения», - добавил Илья Пузыревский.

Генеральный подрядчик работ: ООО «МосИнжПроект».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.