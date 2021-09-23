Водитель въехал в жилой дом в Красногородске
В Красногородске водитель протаранил забор и въехал в жилой дом. Об этом сообщил корреспондент районной газеты «Заря».
ДТП произошло 23 сентября на улице Больничной.
По предварительной информации, водитель при объезде домашних животных не справился с управлением, протаранил забор и въехал в угол дома.
По имеющимся данным, водитель не пострадал. На месте работают все оперативные службы.
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