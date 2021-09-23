Водитель въехал в жилой дом в Красногородске

16:48, 23 сентября 2021, ПАИ

В Красногородске водитель протаранил забор и въехал в жилой дом. Об этом сообщил корреспондент районной газеты «Заря».

ДТП произошло 23 сентября на улице Больничной.



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»





По предварительной информации, водитель при объезде домашних животных не справился с управлением, протаранил забор и въехал в угол дома.

По имеющимся данным, водитель не пострадал. На месте работают все оперативные службы.