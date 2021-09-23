Пскович отправится в тюрьму за незаконный сбыт наркотиков
Житель Пскова отправится в тюрьму за незаконный сбыт наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
3 декабря 2020 года в ходе проведения проверочной закупки мужчина продал засекреченному лицу наркотическое средство общей массой не менее 0,443 грамма. За совершение указанного преступления и с учетом статьи 64 УК РФ суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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