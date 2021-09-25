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Культура

В новом сезоне областной филармонии псковичей ждёт много ярких проектов

В новом сезоне Псковской областной филармонии будет немало ярких проектов, заявил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что филармония открывает новый сезон, а у Губернаторского симфонического оркестра было очень насыщенное лето – шесть фестивалей классической музыки, совершенно разных по атмосфере, посетило огромное количество зрителей. "Объективно могу сказать, что мало какие города могут похвастаться такой активной филармонией. Поэтому хочу отдельно поблагодарить её команду за удивительную летнюю атмосферу", - сказал глава региона.

Он добавил, что в октябре своё 25-летие отмечает Губернаторский симфонический оркестр. В конце ноября состоится новый фестиваль Николая Хондзинского, где будут впервые представлены различные жанры современного искусства. Также запланированы показы шедевра Чайковского – балета «Щелкунчик» в исполнении Имперского русского балета.

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