Поголовье крупного рогатого скота в Псковской области сократилось на 7,4%

17:49, 23 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области за 8 месяцев текущего года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 7,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Коров стало меньше на 3,6 процента, овец и коз – на 0,5 процента. При этом поголовье свиней выросло на 13,5 процента. Увеличение поголовья свиней обеспечено за счет роста в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти все поголовье свиней – 99,9 процента, уточнили в Псковстате.

Всего по состоянию на 1 сентября в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области численность крупного рогатого скота составила 62,2 тысячи голов, в том числе коров – 31 тыс.; свиней – 1590,5 тыс., овец и коз – 32,8 тыс. голов.