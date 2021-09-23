Привиться от коронавируса можно у «Магнита» на улице Труда в Пскове

17:53, 23 сентября 2021, ПАИ

Привиться от коронавируса можно у «Магнита» на улице Труда в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.

Выездная вакцинация производится в мобильном ФАПе (госномер В 862 КР 60) с 24 по 30 сентября с 10:00 до 15:00, а также в выходные дни (суббота и воскресенье) с 10:00 до 14:00 на территории гипермаркета «Магнит» на улице Труда, 37а.

Прививки проводятся бесплатно. Возможна организация прививок по месту работы. Телефон-факс приемной главного врача 53-49-42. Телефон горячей линии: 299-028.