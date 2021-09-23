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Молодёжный центр Пскова начинает приём заявок на обучение в киношколе

Киношкола начинает приём заявок. Фото Молодёжный центр Пскова

С 23 сентября по 5 октября проходит приём заявок на обучение в киношколе в рамках областного фестиваля короткометражного молодежного кино «Киномания на Великой». Об этом ПАИ сообщили в Псковском молодёжном городском центре.

Ряд бесплатных занятий пройдет в октябре этого года по четырём направлениям: сценарное мастерство, режиссура, операторское искусство и монтаж. Стать их участниками смогут жители Пскова и Псковской области.

Так, занятия по режиссуре и сценаристике будут проходить в онлайн-формате для всех участников, а мастер-классы по операторскому искусству и монтажу для жителей Пскова будут очными, а для участников из области – удалёнными.

Те, кто будет посещать занятия и выполнит итоговое занятие от преподавателя, получат сертификаты о прохождении курса по выбранному направлению. Участник может посещать занятия по нескольким направлениям.

Организаторы выражают надежду, что участники киношколы получат достаточное количество знаний и умений, чтобы снять свой короткометражный фильм и принять участие в конкурсе «Киномания на Великой».

Зарегистрироваться на участие в Киношколе можно до 5 октября. После окончания приёма заявок начнётся обучение.

Всем, кто хочет стать участником, необходимо заполнить форму по интересующему направлению:

Сценарное мастерство 

Режиссура 

Операторское искусство   

 Монтаж 

Организационный комитет просит открыть личные сообщения на странице ВКонтакте, туда будет направлена ссылка на вступление в общую беседу.

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