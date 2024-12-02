Псковские профсоюзные санатории представлены на международной выставке

19:03, 02 декабря 2024, ПАИ

Профсоюзные санатории Псковской области представлены на VII Международной выставке медицинских и оздоровительных услуг MedTravelExpo-2024, которая проходит в Москве с 2 по 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

На стенде Псковской области посетители могут ознакомиться с предложениями местных санаториев «Черёха», «Хилово», «Голубые озёра», а также узнать об инфраструктуре и условиях проживания в этих учреждениях. Кроме того, представители здравниц рассказывают о спектре услуг, лечебных программах, реабилитационных курсах и оздоровительных процедурах учреждений.

«Оздоровительный туризм в нашей стране становится всё более популярным направлением, и Псковская область стремится занять лидирующие позиции в этой сфере благодаря своим природным ресурсам и развитой инфраструктуре санаторного отдыха», – отметил председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов. Он подчеркнул, что участие санаториев в выставке позволит продемонстрировать потенциал санаторной базы, установить новые деловые контакты, а также привлечь внимание потенциальных партнёров.

Выставка MedTravelExpo-2024 является одной из крупнейших международных площадок для обмена опытом и презентаций достижений в сфере медицинского туризма и оздоровления.