Михаил Ведерников принял участие в семинаре Татьяны Голиковой по нацпроектам в сфере здравоохранения

19:21, 02 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в семинаре, который провела заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова сегодня, 2 декабря. Семинар был посвящён завершению национального проекта «Здравоохранение» и началу новых национальных проектов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие прошло в Координационном центре Правительства России. В нём также участвовали представители федеральных органов исполнительной власти, Администрации Президента России, Совета Федерации, а также главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения России и руководители регионов.

Татьяна Голикова, открывая мероприятие, подчеркнула, что президент поставил перед задачу увеличить среднюю продолжительность жизни населения до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Она отметила, что опыт других стран показывает, что это возможно.

В ходе семинара вице-премьер обсудила с губернаторами особенности организации первичной медико-санитарной помощи, скорой и неотложной медицинской помощи, специализированной помощи, а также борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Особое внимание было уделено медицинским кадрам, вопросам финансирования системы здравоохранения, профилактическим мероприятиям и новым национальным проектам, которые начнут действовать с 2025 года.

В Псковской области за время реализации национального проекта «Здравоохранение» в рамках развития инфраструктуры было приведено в нормативное состояние более 40 больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и других медицинских учреждений. Для повышения качества обслуживания населения медицинские учреждения региона были оснащены современным оборудованием, в том числе высокотехнологичным. Всего было закуплено более 8 тысяч аппаратов и устройств для диагностики и лечения. Также было приобретено 130 единиц медицинского автомобильного транспорта – машин для перевозки амбулаторных пациентов и организации работы врачей и фельдшеров в отдалённых населённых пунктах области.

За время действия нацпроекта «Здравоохранение» в регионе было построено более 130 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебная амбулатория. Также было закуплено 13 передвижных ФАПов и три специализированных автомобиля. Доступность медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах региона также увеличивается благодаря работе службы санитарной авиации: специалисты совершили около 700 вылетов.