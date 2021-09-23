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Экономика

Белорусский посол посетил особую экономическую зону «Моглино»

Белорусский посол был приятно удивлён большими переменами ОЭЗ. Фото Instagram

В среду, 22 сентября, полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов посетил особую экономическую зону «Моглино». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе экономической зоны.

На встрече Евгений Лукьянов ознакомился с инвестиционными возможностями и перспективами развития ОЭЗ «Моглино». Евгений Владимирович посещал ОЭЗ более четырех лет назад, когда инфраструктура была еще в стадии строительства, и сейчас был приятно удивлен изменениям.

«Я был, когда было еще 2-3 резидента, а сейчас 18, и уже работает несколько заводов», – отметил Евгений Лукьянов.

Евгений Лукьянов также рассказал, что на начало ноября запланирован очередной этап в развитии Союзного государства, когда будут утверждены и вступят в силу Союзные программы. Дипломат также отметил, что территории с преференциальными режимами, такие как ОЭЗ, на приграничных территориях могут стать хорошим местом для размещения совместных предприятий, созданных в правовом поле Союзного государства.

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