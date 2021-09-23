В Великих Луках принимали придомовую территорию по улице Тенистой, 31

23:52, 23 сентября 2021, ПАИ

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В Великих Луках сегодня состоялась промежуточная приемка придомовой территории по адресу улица Тенистая, дом 31. Об этом пишет Telegram-канал Luki-News.

Такие контрольные осмотры введены, как контроль исполнения ремонтных работ, по множественным обращениям местных жителей.

Ход работ оценил и новый глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

«У нас сейчас есть практика доприемки работ. Мы увидели несколько замечаний и передали их подрядчику для устранения. Уже в процессе приемки не должно возникнуть вопросов по качеству исполнения ремонта этой дворовой территории», – прокомментировал Беляев.

Он также сообщил, что планируется благоустроить тротуары:

«По поручению губернатора, будет размещен переходящий аукцион на 2 года. Часть работ при хороших погодных условиях будет произведена в этом году, а остальная – до середины следующего».

На приемке также присутствовал директор МУП ДСУ города Руслан Скопцов, который рассказал о ходе проделанных работ.

«Задача была демонтировать бордюрный камень, установить дорожный бордюр. На данный момент работы выполнены на 99%. Осталось уложить асфальтобетонное покрытие на дорожках к подъезду. Это будет выполнено при благоприятных погодных условиях по прогнозам на следующей неделе. Асфальт на проезжей части состоит на 60% из щебенки. Прочность у него гораздо больше, чем у тротуарного. На сегодняшний момент до дождя мы успели уложить асфальт на Октябрьском, 37/16, ведутся подготовительные работы на Карла Либкнехта, 22; пер. Некрасова, 8; улица Некрасова 13; Шмидта, 9; Лизы Чайкиной,9. Завтра, если позволят погодные условия, мы будет продолжать укладку асфальтобетонного покрытия по Проектной 48 к.1 и к.2. Там осталось положить верхний слой», – поделился Скопцов.

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Елена Николаевна Даньшова рассказала, что она уже не в первый раз находится на выезде в этом доме.

«Мы уже третий раз находимся на выезде на улице Тенистой, дом 31. Было много пожеланий со стороны жильцов. Мы надеемся, что те пожелания, которые были приняты УК – ремонт входной двери – будет осуществлен, т.к. топить зимой улицу нельзя. Также будет произведено благоустройство: нужно спилить аварийное дерево. Что касается ремонта дороги, то мы видим, что он проведен. Здесь новая дорога с новым бордюрным камнем, хорошим и качественным асфальтом. Также жильцы просили обустроить тротуар, т.к. здесь интенсивное движение, ходит грузовой транспорт. Для того, чтобы подходить к остановке, тротуар необходим. Также необходимо восстановить уличное освещение», – отметила депутат.