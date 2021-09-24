Злостные неплательщики могут лишиться загранпаспортов

07:44, 24 сентября 2021, ПАИ

У злостных неплательщиков могут начать изымать загранпаспорта, сообщает газета «Известия».

Речь об изъятии этих документов у граждан, которым ограничен выезд из страны, идет в законопроекте «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Он станет одним из первых, которые Госдума рассмотрит в осеннюю сессию. Предполагается введение целого ряда новых норм, регулирующих действие удостоверяющих личность документов россиян, пересекающих границу страны. Загранпаспортов могут лишиться россияне, признанные невыездными из-за неисполнения ими решений судов. Такие решения могут быть инициированы судебными приставами при наличии долга по алиментам от 10 тыс. рублей, а также по налогам, кредитам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ на сумму от 30 тыс. рублей.

Также законопроект предусматривает возможность изъятия загранпаспортов у подозреваемых либо обвиняемых до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда. То же касается осужденных за совершение преступления — до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания.

Помимо этого, будут установлены основания для признания загранпаспортов недействительными — изменение владельцем фамилии, имени, даты рождения или пола.

В случае принятия законопроекта новые нормы вступят в силу спустя 180 дней после публикации.