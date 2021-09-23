27 сентября в печорской кирхе прозвучит дуэт органа и скрипки

09:26, 24 сентября 2021, ПАИ

27 сентября в 18:30 в кирхе святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а состоится концерт органной и ансамблевой музыки «Фантазии о любви». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, перед слушателями выступит концертный дуэт: заслуженный артист России скрипач Марк Таубе и органистка Екатерина Маришкина.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) Итальянский концерт BWV 971: Allegro - Andante - Presto.

Антонио Лучо Вивальди (1678-1741) Времена года: Осень.

Жан-Батист Синжеле Фантазия на темы из оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», обработка для скрипки и органа Екатерины Маришкиной.

Оскар Линдберг (1887-1965) Концертная фантазия.

Франсуа Борн (1840-1920), Зигфрид Карг-Элерт (1877-1933) Фантазия-пастиччо на темы из оперы Жоржа Бизе «Кармен», обработка для скрипки и органа Марка Таубе.