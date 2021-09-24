Новая промостраница сайта ФНС России поможет псковичам разобраться в налоговых уведомлениях

09:31, 24 сентября 2021, ПАИ

На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ размещена новая промостраница «Налоговые уведомления 2021 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСН РФ по Псковской области.

На промостранице представлены разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если оно не пришло или в уведомлении указана некорректная информация, каковы основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом.

Также на промостранице налогоплательщик сможет получить информацию о том:

где можно узнать о налоговых ставках и льготах (в том числе и для многодетных семей), указанных в уведомлении, и как ими воспользоваться;

о применении налогового вычета по земельному налогу и т. д.

В Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2020 год. Гражданам, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства, необходимо уплатить исчисленные налоги в срок до 1 декабря 2021 года.

По почте уведомления получат более 230 тысяч граждан Псковской области. 140 тысяч псковичей узнают информацию о начисленных платежах из Личного кабинета.

Оплатить налоги граждане могут: онлайн из Личного кабинета, либо при помощи сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru), воспользовавшись функцией «Единый налоговый платёж» (ЕНП), с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также в ближайшем отделении банка или «Почты России». Кроме того, платить налоги теперь можно в МФЦ.