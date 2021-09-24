Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новая промостраница сайта ФНС России поможет псковичам разобраться в налоговых уведомлениях

На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ размещена новая промостраница «Налоговые уведомления 2021 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСН РФ по Псковской области.

На промостранице представлены разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если оно не пришло или в уведомлении указана некорректная информация, каковы основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом.

Также на промостранице налогоплательщик сможет получить информацию о том:

где можно узнать о налоговых ставках и льготах (в том числе и для многодетных семей), указанных в уведомлении, и как ими воспользоваться;

о применении налогового вычета по земельному налогу и т. д.

В Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2020 год. Гражданам, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства, необходимо уплатить исчисленные налоги в срок до 1 декабря 2021 года.

По почте уведомления получат более 230 тысяч граждан Псковской области. 140 тысяч псковичей узнают информацию о начисленных платежах из Личного кабинета.

Оплатить налоги граждане могут: онлайн из Личного кабинета, либо при помощи сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru), воспользовавшись функцией «Единый налоговый платёж» (ЕНП), с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также в ближайшем отделении банка или «Почты России». Кроме того, платить налоги теперь можно в МФЦ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

24 сентября 2021

Глава британского фонда прокомментировала перелёт нетопыря из Лондона в Псковскую область
24 сентября 2021

В пунктах вакцинации от коронавируса в Пскове и Великих Луках можно привиться и от гриппа
24 сентября 2021

Лондонскую летучую мышь – рекордсменку пыталась спасти жительница Пустошкинского района

24 сентября 2021

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев принимает участие в форуме «Дни лидеров муниципального управления»
24 сентября 2021

Видео: Летучая мышь – рекордсмен нашлась в Пустошкинском районе
24 сентября 2021

Псковский СОБР Росгвардии завершил полевой выход

24 сентября 2021

Дожди и до +10 градусов ожидается в Пскове 24 сентября
24 сентября 2021

Злостные неплательщики могут лишиться загранпаспортов


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...