Новая промостраница сайта ФНС России поможет псковичам разобраться в налоговых уведомлениях
На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ размещена новая промостраница «Налоговые уведомления 2021 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСН РФ по Псковской области.
На промостранице представлены разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если оно не пришло или в уведомлении указана некорректная информация, каковы основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом.
Также на промостранице налогоплательщик сможет получить информацию о том:
где можно узнать о налоговых ставках и льготах (в том числе и для многодетных семей), указанных в уведомлении, и как ими воспользоваться;
о применении налогового вычета по земельному налогу и т. д.
В Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2020 год. Гражданам, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства, необходимо уплатить исчисленные налоги в срок до 1 декабря 2021 года.
По почте уведомления получат более 230 тысяч граждан Псковской области. 140 тысяч псковичей узнают информацию о начисленных платежах из Личного кабинета.
Оплатить налоги граждане могут: онлайн из Личного кабинета, либо при помощи сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru), воспользовавшись функцией «Единый налоговый платёж» (ЕНП), с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также в ближайшем отделении банка или «Почты России». Кроме того, платить налоги теперь можно в МФЦ.
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