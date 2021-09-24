За сутки в Псковской области произошло три пожара

10:04, 24 сентября 2021, ПАИ

О трех возгораниях Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

В Пушкиногорском районе в деревне Исса сгорела «Нива» 2007 года выпуска. Предположительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования в автомобиле. Пострадавших нет.

В Дно на улице Калинина в бесхозном здании размером 10 на 6 метров произошло горение мусора. Согласно предварительным данным, причина возгорания - неосторожное обращение с огнём. Личность человека не установлена.

В Себежском районе в городском поселении Идрица в деревне Зародище в нежилом доме размером 6 на 8 метров сгорела кровля по всей площади, также дом выгорел изнутри. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки внутри дома.