За сутки в Псковской области произошло три пожара
О трех возгораниях Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.
В Пушкиногорском районе в деревне Исса сгорела «Нива» 2007 года выпуска. Предположительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования в автомобиле. Пострадавших нет.
В Дно на улице Калинина в бесхозном здании размером 10 на 6 метров произошло горение мусора. Согласно предварительным данным, причина возгорания - неосторожное обращение с огнём. Личность человека не установлена.
В Себежском районе в городском поселении Идрица в деревне Зародище в нежилом доме размером 6 на 8 метров сгорела кровля по всей площади, также дом выгорел изнутри. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки внутри дома.
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