Нападение на школу предотвратили в Красноярском крае
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили нападение на школу в Красноярском крае, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — рассказал глава СК во время беседы с ТАСС.
Он сообщил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.
20 сентября студент первого курса Пермского госуниверситета, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, около 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
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