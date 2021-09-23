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Происшествия

Нападение на школу предотвратили в Красноярском крае

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили нападение на школу в Красноярском крае, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — рассказал глава СК во время беседы с ТАСС.

Он сообщил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.

20 сентября студент первого курса Пермского госуниверситета, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, около 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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