Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев принимает участие в форуме «Дни лидеров муниципального управления»

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев принимает участие в III ежегодном форуме для глав городов «Дни лидеров муниципального управления», который проходит с 23 по 24 сентября в Великом Новгороде.  

«Я впервые нахожусь на этом форуме, впечатления очень хорошие, поскольку здесь напрямую можно пообщаться с коллегами, поделиться своим опытом, послушать положительный опыт других коллег, который можно передать в наш регион. Кроме этого, есть еще возможность задать вопрос правительству для того, чтобы услышать перспективы развития в целом и Российской Федерации и нашего региона», - сказал Геннадий Афанасьев. 

По его словам, губернатор Псковской области Михаил Ведерников нацеливает все муниципалитеты на то, чтобы они активно участвовали во всех федеральных программах, занимались проектами. Геннадий Афанасьев отметил, что муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы регион развивался, и сегодня он задаст вопрос представителям правительства РФ о поддержке индивидуального жилого строительства в Псковской области, непосредственно в Дедовичском районе.

«У нас в Дедовичском районе подготовлен проект планировки территории — 518 участков у нас разбито. Темпы строительства, к сожалению, низкие, комплексная программа строительства не срабатывает. Основная причина — отсутствие инфраструктуры на этих объектах. Я хочу задать вопрос в части того, какие меры и планы разрабатывает правительство для того, чтобы поддержать индивидуальное жилое строительство на селе», - добавил Геннадий Афанасьев. 

Кроме того, он рассказал, что за первый день работы форума смог понять для себя «очень многое». «В первую очередь в части подготовки проектов, которые мы сейчас разрабатываем, и финансирования на проектную деятельность — здесь прозвучало, что можно привлекать средства на проектную деятельность из федерального бюджета, поэтому над этим мы будем работать. Естественно, соответствующие документы будем готовить для финансирования наших проектов. Мы активно участвуем в проекте комплексного развития сельских территорий, на следующий год у нас планируется строительство девяти объектов, мы хотим серьезные деньги привлечь для этого, поскольку в бюджете муниципального образования средств на это недостаточно. Вчера прозвучало, что поддержка такая будет», - заключил глава Дедовичского района.

Форум «Дни лидеров муниципального управления» — это дискуссионная площадка для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. 

Цель форума: повышение эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти с органами местного самоуправления, выявление существующих проблем на местах, выработка решений. 

Основной задачей форума 2021 года станет рассмотрение проблем в сфере жилищного строительства, строительства объектов в рамках реализации национальных проектов, инфраструктурного строительства и комплексного развития территорий, возникающих на уровне муниципального образования или региона, решение которых возможно только на федеральном уровне.

Ключевое событие форума 2021 года всероссийское совещание с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя правительственной комиссии по региональному развитию М. Ш. Хуснуллина с ОМСУ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

24 сентября 2021

Глава британского фонда прокомментировала перелёт нетопыря из Лондона в Псковскую область
24 сентября 2021

В пунктах вакцинации от коронавируса в Пскове и Великих Луках можно привиться и от гриппа
24 сентября 2021

Лондонскую летучую мышь – рекордсменку пыталась спасти жительница Пустошкинского района

24 сентября 2021

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев принимает участие в форуме «Дни лидеров муниципального управления»
24 сентября 2021

Видео: Летучая мышь – рекордсмен нашлась в Пустошкинском районе
24 сентября 2021

Псковский СОБР Росгвардии завершил полевой выход

24 сентября 2021

Дожди и до +10 градусов ожидается в Пскове 24 сентября
24 сентября 2021

Злостные неплательщики могут лишиться загранпаспортов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...