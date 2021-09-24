Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев принимает участие в форуме «Дни лидеров муниципального управления»

10:27, 24 сентября 2021, ПАИ

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев принимает участие в III ежегодном форуме для глав городов «Дни лидеров муниципального управления», который проходит с 23 по 24 сентября в Великом Новгороде.

«Я впервые нахожусь на этом форуме, впечатления очень хорошие, поскольку здесь напрямую можно пообщаться с коллегами, поделиться своим опытом, послушать положительный опыт других коллег, который можно передать в наш регион. Кроме этого, есть еще возможность задать вопрос правительству для того, чтобы услышать перспективы развития в целом и Российской Федерации и нашего региона», - сказал Геннадий Афанасьев.

По его словам, губернатор Псковской области Михаил Ведерников нацеливает все муниципалитеты на то, чтобы они активно участвовали во всех федеральных программах, занимались проектами. Геннадий Афанасьев отметил, что муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы регион развивался, и сегодня он задаст вопрос представителям правительства РФ о поддержке индивидуального жилого строительства в Псковской области, непосредственно в Дедовичском районе.

«У нас в Дедовичском районе подготовлен проект планировки территории — 518 участков у нас разбито. Темпы строительства, к сожалению, низкие, комплексная программа строительства не срабатывает. Основная причина — отсутствие инфраструктуры на этих объектах. Я хочу задать вопрос в части того, какие меры и планы разрабатывает правительство для того, чтобы поддержать индивидуальное жилое строительство на селе», - добавил Геннадий Афанасьев.

Кроме того, он рассказал, что за первый день работы форума смог понять для себя «очень многое». «В первую очередь в части подготовки проектов, которые мы сейчас разрабатываем, и финансирования на проектную деятельность — здесь прозвучало, что можно привлекать средства на проектную деятельность из федерального бюджета, поэтому над этим мы будем работать. Естественно, соответствующие документы будем готовить для финансирования наших проектов. Мы активно участвуем в проекте комплексного развития сельских территорий, на следующий год у нас планируется строительство девяти объектов, мы хотим серьезные деньги привлечь для этого, поскольку в бюджете муниципального образования средств на это недостаточно. Вчера прозвучало, что поддержка такая будет», - заключил глава Дедовичского района.

Форум «Дни лидеров муниципального управления» — это дискуссионная площадка для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований.

Цель форума: повышение эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти с органами местного самоуправления, выявление существующих проблем на местах, выработка решений.

Основной задачей форума 2021 года станет рассмотрение проблем в сфере жилищного строительства, строительства объектов в рамках реализации национальных проектов, инфраструктурного строительства и комплексного развития территорий, возникающих на уровне муниципального образования или региона, решение которых возможно только на федеральном уровне.

Ключевое событие форума 2021 года — всероссийское совещание с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя правительственной комиссии по региональному развитию М. Ш. Хуснуллина с ОМСУ.