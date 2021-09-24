Уголовное дело возбудили на уклоняющуюся от алиментов великолучанку

10:35, 24 сентября 2021, ПАИ

В Великих Луках судебные приставы возбудили уголовное дело в отношении должницы по алиментам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Гражданка продолжительное время игнорирует свои родительские обязанности и не выплачивает алиментные платежи на содержание своей несовершеннолетней дочери. Поддержки от женщины нет, попытки к трудоустройству она не предпринимает. Задолженность женщины превысила 300 тысяч рублей. Чтобы побудить должницу к оплате, судебными приставами принят целый комплекс мер принудительного характера. Вынесены все запреты и ограничения.

Гражданку привлекли и к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. За совершенное правонарушение ей назначили 60 часов обязательных работ. Это наказание женщина проигнорировала, алиментные платежи выплачивать не начала. В связи с тем что от выполнения родительских обязанностей должница уклоняется, возбуждено уголовное дело.