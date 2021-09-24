В пунктах вакцинации от коронавируса в Пскове и Великих Луках можно привиться и от гриппа

10:48, 24 сентября 2021, ПАИ

В пунктах вакцинации от коронавируса в Пскове и Великих Луках можно привиться и от гриппа, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Список адресов в Пскове:

- в спортивно-развлекательном парке «Простория» ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 16:00, в выходные с 9:00 до 16:00.

- ТЦ «Империал» ежедневно с 10:00 до 20:00.

- ТЦ «Акваполис» ежедневно с 10:00 до 15:00.

Вакцинация проводится в порядке живой очереди.

Также работают прививочные кабинеты подразделений Псковской городской поликлиники

по адресам: поликлиника №1 – ул. Кузнецкая, д. 19, поликлиника №2 – ул. Коммунальная, д. 23, поликлиника №3 – ул. Индустриальная, д. 8.

Вакцинация по предварительной записи или в порядке живой очереди. Телефон кол-центра для записи: 299-028. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Между вакцинацией от новой коронавирусной инфекции и вакцинацией против гриппа необходимо соблюдать 30-дневный интервал.

В прививочных пунктах Великих Лук также прививают от коронавируса и от гриппа.