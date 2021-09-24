Сохраняем Анастасиевскую часовню – пресс-конференция в медиацентре ПАИ
24 сентября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная сохранению Анастасиевской часовни в Пскове. На эту тему мы поговорим с президентом Благотворительного фонда имени Е. Рерих Павлом Журавихиным, директором общественного Музея имени Н. Рериха Натальей Черкашиной, начальником отдела хранения монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Таисией Кругловой и хранителем Анастасиевской часовни Татьяной Николаевой.
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