Сохраняем Анастасиевскую часовню – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

11:00, 24 сентября 2021, ПАИ

24 сентября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная сохранению Анастасиевской часовни в Пскове. На эту тему мы поговорим с президентом Благотворительного фонда имени Е. Рерих Павлом Журавихиным, директором общественного Музея имени Н. Рериха Натальей Черкашиной, начальником отдела хранения монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Таисией Кругловой и хранителем Анастасиевской часовни Татьяной Николаевой.