Инструментами выстраивания эффективной работы делятся в ПсковГУ на форуме креативных индустрий

11:01, 24 сентября 2021, ПАИ

Как лидеру выстроить рабочий процесс, управлять проектом и создать позитивную атмосферу внутри команды – подходами и инструментами поделилась Ксения Федорова, тренер неформального образования, член пула тренеров Совета Европы, тренер Национального совета молодёжных и детских объединений России, профессиональный коуч. Ксения выступила в ПсковГУ в рамках второго дня Всероссийского молодежного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции». Тренер рассказала участникам, что отличает высокоэффективную команду от рабочего коллектива, о стилях руководства и о том, как держать команду в ресурсе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Современные технологии и инструменты работы в команде так динамично развиваются и уже абсолютно точно продемонстрировали нам, что применять их, действительно, эффективно, что мы уже не сомневаемся в необходимости их осваивать, – комментирует организатор Всероссийского молодежного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции», начальник управления по молодёжной политике Татьяна Васильева. – Очень многое зависит от руководителя, лидера коллектива. И мы сразу знали, что такую площадку обязательно нужно организовать в рамках нашего мероприятия. Способность владеть этими инструментами – на 80% залог успеха».

Форумчане также приняли участие в тренинге «Canvas Лидера», который провел руководитель направления развития продуктов и проектов «Газпромнефть – Цифровые решения» Вячеслав Парфирьев. Какие у меня есть преимущества? Какими навыками я обладаю? Кому мои навыки могут быть полезны? Ответы на эти вопросы помогают составить такую модель, она же в свою очередь поможет студентам в будущем в построении карьеры.

Приобретенные в течение форумного дня знания студенты могли применить тут же – в деловой игре. Участники распределились по импровизированным странам, выбирали президента и министров, выстраивали свою модель управления. Такой формат мероприятия позволяет прокачать коммуникативные навыки и применить нестандартные решения.

Завершил программу вечер культур. Студенты, принимающие участие в форуме, рассказали об особенностях своих регионов, о культуре, традициях и показали творческие номера.

Напомним, Всероссийский молодежный форум «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции» проходит в ПсковГУ с 21 по 26 сентября. Более ста студентов из 28 регионов собрались в псковском вузе.