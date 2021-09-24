Посвященная 110-летию со дня основания Анастасиевской часовни выставка открывается 24 сентября в Пскове

11:29, 24 сентября 2021, ПАИ

24 сентября в Пскове в музейном комплексе «Двор Постникова» начинает работу выставка, посвященная 110-летию со дня основания Анастасиевской часовни. Хранитель Анастасиевской часовни Татьяна Николаева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 24 сентября заявила, что она состоит из двух частей.

По ее словам, выставка посвящена сложной судьбе часовни. Часть экспонатов выставляется впервые. Вторая часть посвящена Рериху. Также на площадке выставки пройдет ряд других мероприятий, в том числе для детей. На закрытии покажут фильм «Анастасия значит возрождение», рассказала Татьяна Николаева.

Директор общественного Музея имени Н. Рериха Наталья Черкашина отметила, что две части выставки дополняют друг друга, раскрывают смысл. Она подчеркнула, что на выставке можно увидеть фото и репродукции картин Рериха, посвященных его путешествиям по древним русским городам. В картинах воплощена идея о необходимости сохранения памятников. Также есть репродукции картин из его «пророческой» серии, написанных в преддверии Второй мировой войны. Показаны фото первых разрушений в Европе во время Первой мировой войны. Наталья Черкашина добавила, что в сохранении памятников есть воспитательная идея, пропагандистская — о защите культурных ценностей.

Лейтмотивом выставки стала тема защиты культуры, выраженная в идее Пакта Рериха, первого Международного договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Документ, созданный в 30-х годах ХХ века по инициативе Н. К. Рериха, заложил основы международного права в области защиты мирового культурного наследия. Богатая памятниками старины Псковская земля сыграла особую роль в формировании идеи Пакта, вдохновив художника на поиск путей сохранения культурного достояния всего человечества.

Выставка состоит из разделов: «Н. К. Рерих и Псковский край», «А. В. Щусев – архитектор Анастасиевской часовни», «”В наших путях так много общего…” Вехи сотрудничества Н. К. Рериха и А. В. Щусева», «Н. К. Рерих – автор эскизов для фресок Анастасиевской часовни», «Часовня-страдалица», «На пути к Возрождению». Отдельная экспозиция рассказывает об истории создания Пакта Рериха и его актуальности в наши дни.

Посетители познакомятся с малоизвестными страницами жизни и деятельности Николая Рериха, связанными с Псковским краем, узнают много нового о творческом союзе двух прославленных мастеров – А. В. Щусева и Н. К. Рериха, впервые увидят исторические фотографии часовни, редкие архивные документы, старинные иконы Св. Анастасии и другие экспонаты из фондов Псково-Изборского музея-заповедника и частных архивов.

Подготовка выставки стала возможна благодаря бескорыстной помощи сотен людей, участвующих в целевой благотворительной программе «Сохранение Анастасиевской часовни с росписями по эскизам Н. К. Рериха» (2020–2023).

Организаторами проекта, кроме музея, являются Благотворительный фонд имени Елены Ивановны Рерих (Москва), Международный Центр Рерихов (Москва).

Выставка будет работать до 16 октября во Дворе Постникова по адресу: улица Олега Кошевого, 2.

Режим работы: понедельник – воскресенье с 11:00 до 18:00. Выходной: вторник.