Сотрудник ПсковГУ Светлана Петрова вошла в топ-20 лучших вузовских библиотекарей России – интервью

11:40, 24 сентября 2021, ПАИ

В топ-20 участников конкурса «Лаборатории лидерства – 2021: Лучший университетский библиотекарь» вошла ведущий библиотекарь отдела комплектования и научной обработки литературы ПсковГУ Светлана Петрова. Всего в конкурсе принимают участие более 150 человек. Он проходит уже на протяжении нескольких месяцев и состоит из 4 этапов. Впереди заключительный, результаты будут озвучены в конце октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

О призвании, любви к книге, саморазвитии и конкурсе «Лаборатории лидерства – 2021: Лучший университетский библиотекарь» - в интервью со Светланой Петровой.

- Светлана, расскажите, что в себя включает конкурс?

- Каждый этап направлен на выявление тех или иных навыков библиотекаря. Задания конкурса очень разноплановые, при этом весьма интересные. Это как и точные вопросы по профессиональной деятельности, так и творческие задания.

- Творческие задания, например какие?

- Одним из них было создание видеовизитки библиотеки. Для нашей библиотеки это был первый и интереснейший опыт. Мы собрались коллективом и представили свою библиотеку в самом ярком свете. При этом мы не просто находились в стенах библиотеки, а вышли в город, показали красивые виды, в том числе территорию кампуса. Этим мы продемонстрировали движение вперед, планы и проекты, которые у нас уже есть. Кстати, большая часть из них обнаружилась в процессе конкурса. Мы поняли, что идеи у нас есть, что мы готовы их реализовывать, готовы работать. Конкурс также показал, что, если даже кто-то более сильный в одном вопросе, он подхватывает и помогает другим, в то время как другие ищут вопросы для себя, выполняя свой кусочек работы. Таким образом, у нас появляется отличный результат.

- Каким будет финальное задание?

- Нужно написать эссе. Темы представлены разные. Например, написать о библиотрендах, какое место занимает библиотека в популяризации и распространении научных знаний или о том, кто такой библиотекарь будущего, каковы его личные и профессиональные компетенции. Я еще думаю, какую тему выбрать.

- Кто-то скажет, мол, зачем сегодня библиотека, если можно всё «загуглить», так ли это?

- Конечно, это не так, не всё можно найти в интернете. В библиотеке есть большое количество тех же периодических изданий, которые не «гуглятся». Есть издания исключительно в печатном виде. У нас представлена разная литература в фонде редкой книги, в том числе уникальные альбомы по искусству. И к слову, библиотекарь – это не просто человек, который выдаёт книги. Он знает свой фонд, может что-то порекомендовать, несмотря на то что сейчас меняются функции библиотекаря из-за повсеместной цифровизации.

- Вот, кстати, о цифровизации - чаще или реже стали посещать библиотеку студенты?

- Происходит некое снижение посещаемости из-за наличия информационно-библиотечных систем. Они и у нас подключены, но студенты есть и будут в библиотеке. Печатная книга никуда не уйдёт, и периодические издания всегда будут востребованы.

- Приходит студент в библиотеку и говорит, что ему нужен доклад по такой-то теме, вы сможете подобрать литературу?

- Безусловно. Как самым традиционным способом - на основе знания фонда, так и с помощью электронного каталога. При каталогизации каждой книги, которая поступает к нам в библиотеку, происходит её описание, выделение ключевых слов, понятий, терминов. В дальнейшем по запросу читателя мы можем ориентироваться и в электронном каталоге подбирать необходимые списки книг.

- Вы работаете в отделе комплектования и научной обработки литературы. Расскажите, в чем заключается ваша работа?

- Книга при поступлении в фонд проходит огромный путь. Это так кажется, что она просто стоит на полке. Сперва мы анализируем, какая литература сейчас нужна, связываемся с преподавателями, выявляем их потребности. Потом собираются заявки, обрабатываются. После мы выходим на издательство, закупаем эту книгу, её количество. В дальнейшем книги приходят к нам, мы занимаемся их инвентаризацией, ставим их на учёт, обрабатываем, делаем на них формуляры, прописываем номера, и только потом, проведя всю эту работу, мы отправляем книги в фонды библиотечного обслуживания.

- Почему выбор пал на эту профессию?

- Такое ощущение, что это была какая-то предопределенность. Меня очень сильно тянуло в библиотеку. Когда была маленькая, мне постоянно хотелось попасть в местную поселковую библиотеку. И почему-то меня привлекали больше всего каталоги. Я в них, естественно, ничего не понимала, но меня затягивало. Шли годы. Я поступила в педагогический университет на психологию, немного поработала в школе. И однажды пришла в свою вузовскую библиотеку. Я тогда находилась в поиске работы и совершенно случайно узнала, что требуется сотрудник. Я подумала: «Может, меня возьмут?» (смеётся). Так я и пришла сюда восемь лет назад. Мне сразу понравилось, я поняла, что не зря меня тянуло в библиотеку всё это время, и очень хорошо, что всё-таки притянуло. Эта работа такая спокойная, благородная, что ли. Мне нравится сохранять книги. Близость к информации тоже воодушевляет.

- За 8 лет работы что приобрели?

- Умение сосредотачиваться. Потому как каждая цифра, каждое слово очень важны в нашей работе. Если что-то неправильно закаталогизируешь, потом могут быть трудности. Я развила коммуникативные навыки, расширила свой кругозор…

- Обыватель наверняка задастся вопросом, а куда же развиваться библиотекарю?

- Из-за развития информационных технологий нам так или иначе приходится развиваться. Мы не можем останавливаться, потому что жизнь не стоит на месте. Библиотекари должны быть интересны. Наша задача – привлечь внимание студентов. Мы даже проводили сегментирование аудитории, выявляли, для каких целевых групп какие каналы коммуникации наиболее важны. Кроме того, мы ведем свой сайт. И это тоже развитие, приобретение навыков, знаний. Мы проводим библиографические занятия. Ведь немаловажно для написания научной работы уметь правильно оформлять список литературы и библиографические ссылки.

- Что будет с печатной книгой, как вы думаете?

- Она, конечно же, не исчезнет. Она по-прежнему будет приобретаться, возможно, не в том объеме, который был раньше, но будет. Мы опрашивали студентов, что они выберут – читать на цифровом носителе или книгу, и увидели, что многие предпочитают печатную книгу.