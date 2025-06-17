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Общество

Второй заезд всероссийского проекта «Истоки.Школа» завершился в Печорах

С 13 по 17 июня в Печорах состоялся второй заезд Всероссийского проекта «Истоки.Школа» – «Древние города». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: организаторы

Сто участников разработали серию авторских маршрутов, объединённых в единый межрегиональный проект «Путешествие к истокам». Каждый маршрут раскрывает уникальность древних городов страны.

Ранее сообщалось, что участники первого заезда «Истоки.Школа» разработали четыре решения для сохранения исторической памяти.

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