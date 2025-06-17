Ремонт на улице Леона Поземского в Пскове идёт с опережением графика: что уже сделано

21:23, 17 июня 2025, ПАИ

Ремонт на улице Леона Поземского в Пскове идёт с опережением графика. Какие дорожные работы уже выполнены, а что предстоит сделать, рассказал глава Пскова Борис Елкин телеканалу «Первый Псковский».

Ремонт проводят в несколько этапов. Участок до улицы Чудской практически завершён. На первом участке уже проведены работы по установке бортового камня, устройству тротуаров, парковки, автобусной остановки, осталисьтолько укладка верхнего слоя, установка знаков и нанесение горизонтальной разметки, отметил подярдчки.

Для повышения безопасности всех участников дорожного движения установят энергосберегающее светофорное оборудование, усилят освещение на тротуарах. На втором участке – это участок от улицы Чудской до улицы Алмазная – там сейчас идёт установка бортового камня на тротуарах и на проезжей части. Также на первом участке был сделан частичный ремонт ливневой канализации. Одна из главных задач – увеличение пропускной способности автомобильной дороги. Добьются этого за счёт увеличения полос. В итоге будет полноценное четырёхполосное движение, расширятся и тротуары, появятся велодорожки.

«Основные работы – это сейчас, конечно, на тротуарах. Учитывая, что части тротуаров вообще не было, поэтому появляются новые заездные карманы для парковки из автотранспорта, появляются новые автобусные остановки, новые тротуары. Где-то отремонтировали существующие, уширили, соответственно, сделали более комфортное передвижение для наших горожан, ну, в последующем приступят к фрезерованию асфальтобетона и к укладке нового»? – отметил глава Пскова Борис Елкин.

В завершающей стадии ремонта – укладка верхнего слоя дорожного полотна, обустройство обочин и установка малых архитектурных форм.

«Ну, а в следующем году уже от Алмазной до Ипподромной, с учётом того, что, как уже было анонсировано, будет сделано на, так скажем, пересечении Алмазной и Леона Поземского, и Школьной – будет сделано круговое движение. Много разных вопросов это вызывало, но, действительно, это снизит напряжённость и уменьшит количество и дорожно-транспортных происшествий, а также уменьшит количество и ещё заторовых ситуаций, которые возникают на пересечении Алмазной и Леона Поземского», – добавил глава города.

Все работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Идут не просто по графику, а с существенным опережением. В итоге отремонтируют больше 60 тысяч квадратных метров проезжей части и тротуаров.