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Общество

Выпускников программы «Герои земли Псковской» готовы принять в команду администрации Пскова

Кадровая программа «Герои земли Псковской» открывает перед ветеранами и участниками специальной военной операции новые горизонты, заявил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Если предоставится возможность, то готов лично поддержать наших героев в роли наставника. А выпускников программы будем рады увидеть в нашей команде администрации! Именно целеустремлённые, компетентные и преданные родному краю люди нужны Псковской области сегодня», – сказал Борис Елкин.

Проект предоставляет возможность получить знания и навыки, которые помогут внести значимый вклад в развитие региона.

Отметим, с сентября начнётся активная фаза обучения на базе Президентской академии РАНХиГС. Участники не только будут изучать теорию, но и приобретут практические навыки управления, ознакомятся с ключевыми нормативными документами, укрепят свои лидерские качества и примут участие в мероприятиях по командообразованию и личностному развитию.

Ранее сообщалось, что образовательная часть программы «Герои земли Псковской» составит более 500 часов.

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