Почти 30 команд соберёт окружной этап игры «Зарница 2.0» в Псковской области

20:57, 17 июня 2025, ПАИ

Окружной этап Северо-Западного федерального округа и сборы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» пройдут в Псковской области с 18 по 23 июня. В Великие Луки приедет 29 команд из 11 регионов страны, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

«Зарница 2.0» – больше чем игра. Это возможность воспитать чувство долга и ответственности за будущее страны, возможность научиться работать в команде, овладеть новыми знаниями и навыками для жизни. На окружных этапах, которые пройдут по всей стране, соберётся более 260 сильнейших команд из 89 регионов. Участники покажут свои умения в огневой подготовке, тактической медицине, инженерном деле и других дисциплинах. Проекты «Движения первых» и «Юнармии» помогают молодёжи становиться увереннее, взрослее и ближе к пониманию, что значит быть настоящим гражданином России», – подчеркнул Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

В окружном этапе игры примут участие победители регионального этапа. В средней и старшей возрастных категориях выступит по 11 команд – всего около 220 участников. В специальной возрастной категории примет участие семь команд – 70 участников и семь наставников.

В течение шести дней юноши и девушки посетят разнообразные культурно-воспитательные мероприятия и проявят себя в состязаниях. Ребята смогут встретиться и лично пообщаться с участниками специальной военной операции, посетить краеведческий музей города Великие Луки.

Участники игры покажут свои навыки тактической медицины, огневой и тактической подготовки, выживания в экстремальных условиях, обращения с инженерным оборудованием и маскировки позиций в тактической игре на местности. Кроме того, в программу включены состязания среди командиров, штурмовиков, политруков, военных корреспондентов, инженеров-сапёров, медиков и операторов БПЛА по условно военным специальностям.

Отряды в старшей возрастной категории примут участие в окружных сборах. В ходе сборов участники освоят огневую подготовку, правила действий отделения на марше, действия при контакте с противником, управление подразделением в бою, а также основы инженерной и туристической подготовки.

В 2025 году организатором игры выступает «Движение первых» совместно с «Юнармией» и центром «Воин». Партнёрами окружного этапа Северо-Западного федерального округа являются правительство Псковской области, региональный комитет по молодёжной политике, комитет по культуре Псковской области, региональный филиал фонда «Защитники Отечества», администрация города Великие Луки, Управление Росгвардии по Псковской области, Управление МЧС по Псковской области.

Напомним, в игре будет несколько этапов: отборочный, муниципальный, региональный, окружной и всероссийский. Финал «Зарницы 2.0» состоится в сентябре.

Результаты регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Великих Луках здесь.