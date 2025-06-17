Сотрудник центра «Воин» – о показах на парклете ПАИ: Важно проводить подобные мероприятия для молодёжи

20:31, 17 июня 2025, ПАИ

Подрастающее поколение должно воспитываться как на великих достижениях предков, так и на подвигах бойцов, защищающих Родину сейчас, заявил сотрудник филиала центра «Воин» Псковской области Андрей Ключко после просмотра кинофильмов о войне на парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках проекта «Помним!», посвящённого годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Я считаю, очень важно проводить такие мероприятия в большем масштабе с привлечением молодого поколения. Если взять моё поколение, то мы воспитывались на подвигах, рассказах наших дедов, прадедов, которые прошли Вторую мировую войну, вышли победителями в Великой Отечественной войне. Нас воспитывали на подвигах всех этих героев, пионеров-героев. С самого детства воспитывали, до сих пор я помню эти имена. Подрастающее же поколение должно воспитываться как на великих достижениях наших предков, так и на подвигах ребят, которые в данный момент защищают Родину, суверенитет нашей страны, будущее», – сказал Андрей Ключко.

Он также отметил, что особенно ценит кинофильм «Офицеры», потому что там повествуют о настоящей мужской дружбе, о воинском братстве, о любви, о династии военнослужащих, а также о нелёгкой судьбе жён офицеров. «То же самое происходит в данный момент, когда идёт специальная военная операция», – добавил Андрей Ключко.

Отметим, что парклет «Эфир» расположен рядом со зданием госмедиахолдинга Псковской области. Проект строительства парклета был реализован при поддержке ГК «Титан» в честь 35-летнего юбилея компании, что является примером успешной социально ориентированной политики компании, которая планирует продолжить развитие на территории региона.

Проект парклета разработал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. Площадка предполагает широкий функционал: летний кинотеатр, место для организации публичных лекций, творческих встреч, квартирников, открытых дискуссий, проведения прямых эфиров и съёмки телепрограмм. Пространство оборудовано экраном для трансляций и показа видео, звуковым оборудованием, системой видеонаблюдения. Вместимость площадки: 50-60 человек под крышей, 40-70 человек на открытом пространстве.