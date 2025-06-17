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Общество

«Первый Псковский» участвует в международном телекинофоруме «Новая реальность»

Корреспондент «Первого Псковского» Никита Черкашин участвует в международном телекинофоруме «Новая реальность» Союза журналистов России. Об этом сообщил телеканал «Первый Псковский».

В эти дни на площадке форума проходят специальные показы конкурсных работ. В десятке претендентов на победу в номинации «Лучший репортаж» сюжет Дмитрия Коновалова «Королева автоколонны» о водителе автобуса Виктории Беловой.

«В рамках официального открытия глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв отметил, что на конкурс поступило более 300 заявок. В жюри были острые споры, но все результаты будут известны 19 июня. Он отметил, что все участники уже победители. От себя скажу, что телеканал «Первый Псковский» здесь для того, чтобы обменяться опытом, поближе познакомиться с коллегами, и будем надеяться, что материал нашего коллеги Дмитрия Коновалова получит высокую оценку экспертов», – отметил корреспондент «Первого Псковского» Никита Черкашин.

Отметим, что сюжеты и программы «Первого Псковского» уже в третий раз попадают в шорт-лист «Новой реальности». Ранее лауреатами престижного форума становились авторская программа «Тема недели» и сюжет «Первого Псковского» «Старикам тут место».

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«Первый Псковский» участвует в международном телекинофоруме «Новая реальность»

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