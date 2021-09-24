Великолучанина осудили за хранение наркотических средств в значительном размере

11:48, 24 сентября 2021, ПАИ

22 сентября 2021 года Великолукский районный суд рассмотрел дело 28-летнего жителя Великих Лук по статье ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), сообщил Telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.

18 июня 2021 года подсудимый, находясь вблизи деревни Корытово Великолукского района, нашел на земле и присвоил себе для личного употребления наркотическое вещество массой 0,946 г.

В этот же день подсудимого задержали, и в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят сверток с веществом.

Подсудимый в зале суда признал себя виновным. Суд назначил наказание в виде обязательных работ на 240 часов.