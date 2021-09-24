Акция «Ты стол накрыл на шестерых» пройдет в Пскове

11:49, 24 сентября 2021, ПАИ

26 сентября к 129-летию со дня рождения Марины Цветаевой в Центральной городской библиотеке в Пскове пройдёт поэтическая акция «Ты стол накрыл на шестерых». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Формат акции во многом подсказан последним стихотворением Цветаевой, адресованным поэту Арсению Тарковскому. По словам организаторов, литературная акция – своеобразная попытка опровергнуть трагический пафос последних непереводных стихов Цветаевой. Вторя тексту стихотворения, на вечере выступят «шестеро гостей», а стол будет накрыт на семерых.

Модератор акции – филолог из Тарту Александр Егоров. В акции примут участие: активисты группы POSTPSKOV и поэт Артем Тасалов.

Начало акции в 16:00.