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Культура

Акция «Ты стол накрыл на шестерых» пройдет в Пскове

26 сентября к 129-летию со дня рождения Марины Цветаевой в Центральной городской библиотеке в Пскове пройдёт поэтическая акция «Ты стол накрыл на шестерых». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. 

Формат акции во многом подсказан последним стихотворением Цветаевой, адресованным поэту Арсению Тарковскому. По словам организаторов, литературная акция – своеобразная попытка опровергнуть трагический пафос последних непереводных стихов Цветаевой. Вторя тексту стихотворения, на вечере выступят «шестеро гостей», а стол будет накрыт на семерых.

Модератор акции – филолог из Тарту Александр Егоров. В акции примут участие: активисты группы POSTPSKOV и поэт Артем Тасалов.

Начало акции в 16:00.

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