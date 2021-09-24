Акция «Ты стол накрыл на шестерых» пройдет в Пскове
26 сентября к 129-летию со дня рождения Марины Цветаевой в Центральной городской библиотеке в Пскове пройдёт поэтическая акция «Ты стол накрыл на шестерых». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
Формат акции во многом подсказан последним стихотворением Цветаевой, адресованным поэту Арсению Тарковскому. По словам организаторов, литературная акция – своеобразная попытка опровергнуть трагический пафос последних непереводных стихов Цветаевой. Вторя тексту стихотворения, на вечере выступят «шестеро гостей», а стол будет накрыт на семерых.
Модератор акции – филолог из Тарту Александр Егоров. В акции примут участие: активисты группы POSTPSKOV и поэт Артем Тасалов.
Начало акции в 16:00.
Есть ли у вас водительские права?
Архитектурная реставрация Анастасиевской часовни в Пскове начнётся весной 2022 года
В Псковской области запустили музыкальную интернет-акцию к 99-летию Ольги Сергеевой