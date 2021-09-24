В Порхове украли 65 тысяч рублей у пенсионерки с помощью молока

12:02, 24 сентября 2021, ПАИ

В Порхове неизвестные люди ввели в заблуждение пожилую женщину и украли 65 тысяч рублей из ее дома, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По рассказам пострадавшей, утром 23 сентября в городе Порхове на улице к 78-летней женщине подошла незнакомка, которая предложила купить у нее молока, и женщины разговорились. Во время общения они прошли на огород к пенсионерке, затем уже в дом, где ее ждала другая женщина. Она представилась сотрудницей газовой службы и сообщила о проверке газового оборудования.

После ухода этих двух женщин порховчанка заметила пропажу 65 тысяч рублей, которые лежали в доме в укромном месте. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по Порховскому району.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, в рамках которого устанавливаются обстоятельства произошедшего.