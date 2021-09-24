Мозаику на входе в ДСК в Пскове отреставрируют
Большую мозаику на проходной Домостроительного комбината на улице Советской Армии в Пскове демонтировали для ремонта и последующего возвращения на место. Об этом пишет «Псковская правда» со ссылкой на представителя собственника ДСК, заместителя директора ГК «ЛУГ» Светлану Сибилькову.
По ее словам, уже несколько лет мозаика находилась в аварийном состоянии и продолжала осыпаться. Позже приняли решение ее временно демонтировать и отреставрировать.
«Поэтому говорить о сносе панно некорректно», - сказала Светлана Сибилькова.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях появились посты об исчезновении мозаики с проходной ДСК.
Есть ли у вас водительские права?
Одного триллиона рублей достиг оборот торгового эквайринга СберБанка на Северо-Западе
СберБанк запустил вклад «Промо Управляй» с возможностью пополнения и снятия средств
Уникальным считает начало отопительного сезона в Пскове в этом году директор городских теплосетей
Псковские теплосети восстановили 5 тысяч квадратных метров разрушенного в результате ремонтных работ на сетях асфальта