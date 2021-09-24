Еще 5 человек скончались от коронавируса в Псковской области

12:17, 24 сентября 2021, ПАИ

Еще 5 человек скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 759 человек в области.

Всего в Псковской области подтверждено 49 485 случаев заражения коронавирусом, из них 149 — за прошедшие сутки. Выздоровели 42 520 пациентов, в том числе 131 — за минувшие 24 часа.

В регионе проведено 532 937 исследований на COVID-19.