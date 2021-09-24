Михаил Ведерников – работникам избирательных комиссий региона: Каждый из вас вносит вклад в проведение открытого и честного выборного процесса

12:53, 24 сентября 2021, ПАИ

ъГубернатор Псковской области Михаил Ведерников в региональный День избирательных комиссий обратился к участникам торжественного мероприятия, которое прошло 24 сентября в Родинском доме культуры. Глава региона поздравил специалистов с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников напомнил, что в этом году День избирательных комиссий отмечается впервые. Он учрежден в декабре прошлого года и будет ежегодно проводиться в последнее воскресенье сентября.

«В областной избирательной системе трудится более 5,5 тысячи человек. Каждый из вас вносит вклад в проведение открытого и честного выборного процесса. Высокий уровень организации прошедших недавно выборов служит тому весомым подтверждением», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также акцентировал внимание, что специалисты проводят серьезную работу с избирателями, способствуют формированию активной гражданской позиции у молодого поколения. Так, в этом году на выборах создана первая молодежная участковая избирательная комиссия.

«Она честно и профессионально отработала единый день голосования», — заметил Михаил Ведерников.

В завершение выступления глава региона выразил искреннюю благодарность за добросовестный труд членам участковых комиссий, ветеранам избиркома, всем, кто оказывает помощь в организации выборов в Псковской области.

Приветственный адрес направила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она отметила, что новый профессиональный праздник, учрежденный законом региона, символизирует самоотверженный труд работников Избирательной комиссии Псковской области. Председатель ЦИК России также добавила, что в регионе накоплен огромный практический опыт, который позволяет проводить выборы на высоком организационном уровне.

В рамках мероприятия почетной грамотой губернатора за многолетний добросовестный труд был награжден секретарь регионального избиркома Сергей Ковальчук. Благодарственными письмами администрации Псковской области отмечены председатели ряда участковых избирательных комиссий.