Дновская районная библиотека будет модернизирована по типу модельной до конца следующего года

13:08, 24 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области продолжается совершенствование библиотечной сферы обслуживания населения. До конца 2022 года модельной станет Дновская районная библиотека — учреждение стало одним из победителей конкурса федерального проекта «Библиотека нового поколения» в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На модернизацию будет выделено 10 млн рублей. На эти средства в учреждение будет закуплена новая мебель, а также современное компьютерное и мультимедийное оборудование. Кроме того, заметно обновится книжный фонд библиотеки. В итоге в усовершенствованных помещениях появятся новые пространства и информационные сервисы для организации и проведения различных мероприятий для посетителей всех возрастов.

Модельные библиотеки — относительно новый формат взаимодействия муниципального учреждения и читателя. В ходе преображения организации в рамках нацпроекта меняется не только внешний вид библиотеки, но и принцип работы сотрудников с посетителями, что, в свою очередь, позволяет привлекать в стены здания новых читателей, открывать здесь дополнительные кружки и секции.

В этом году преображение ожидает также Великолукскую городскую детскую библиотеку имени А. Гайдара, а также Дедовичскую поселковую библиотеку. Распоряжением Правительства РФ на эти цели выделено более 13 млн рублей из федерального бюджета. Еще более 3,3 млн рублей будет направлено на комплектование книжных фондов библиотек.

До конца года в регионе начнут работу в новом формате три учреждения: Печорская районная библиотека, детская экологическая библиотека «Радуга» в Пскове и первая сельская модельная библиотека в деревне Полоное Порховского района.

В прошлом году модельные библиотеки открылись в Пскове, Острове и Порхове.